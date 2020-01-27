Пн, 27.01.2020
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Тизер драмы «Огонь»: Константин Хабенский отправляется в самое пекло
От создателей «Движение вверх» и «Экипаж»

ФОТО: скриншот

Драма «Огонь» — новый масштабный проект от продюсеров фильмов «Движение вверх» и «Экипаж». На этот раз в центре сюжета оказались спасатели и пожарные, которые не покладая рук трудятся при тушении лесных пожаров. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын.

Мне хотелось, чтобы огонь отражался в глазах артистов, поэтому мы снимали фильм в настоящих лесных пожарах, создавая для зрителя аутентичные и правдивые обстоятельства, — говорит режиссер Алексей Нужный. — Мне кажется, что сегодня для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приемы, подлинность, человечность и актуальная проблема. Всем этим и наполнен „Огонь“».

«Огонь» — героическая история о пожарных и спасателях, которые встают на пути беспощадной стихии, когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда. Подвиг — для них привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску.

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