Студия Disney начала работу над игровым ремейком «Бэмби»

«Бэмби», снятый по мотивам книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена, увидел свет в 1942 году. Мультфильм рассказывает об олененке Бэмби, который живет в лесу вместе с другими животными. Одна из ключевых сцен фильма — смерть мамы Бэмби. Во время лесной прогулки ее убивает охотник, после чего олененок вынужден научиться жить самостоятельно.