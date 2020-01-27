Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. Fred Jüssi. Красота бытия (2 неделя // 8040 зрителей // 48 727,47€)
2. Путешествие Доктора Дулиттла (2 неделя // 7012 зрителя // 33 609,43€)
3. Плохие парни навсегда (2 неделя // 6519 зрителей // 49 831,59€)
4. Джентльмены (1 неделя // 5191 зритель // 38 272,73€)
5. Маленькие женщины (1 неделя // 3888 зрителя // 23 985,54€)
6. (НЕ)идеальный мужчина (1 неделя // 3518 зрителей // 25 064,50€)
7. 1917 (2 неделя // 2724 зрителей // 20 054,33€)