Пн, 27.01.2020

Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
ТОП-7!

Dolittle (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. Fred Jüssi. Красота бытия (2 неделя // 8040 зрителей // 48 727,47€)

2. Путешествие Доктора Дулиттла (2 неделя // 7012 зрителя // 33 609,43€)

3. Плохие парни навсегда (2 неделя // 6519 зрителей // 49 831,59€)

4. Джентльмены (1 неделя // 5191 зритель // 38 272,73€)

5. Маленькие женщины (1 неделя // 3888 зрителя // 23 985,54€)

6. (НЕ)идеальный мужчина (1 неделя // 3518 зрителей // 25 064,50€)

7. 1917 (2 неделя // 2724 зрителей // 20 054,33€)

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