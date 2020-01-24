Джордан Пил прокомментировал судьбу злобных двойников из фильма «Мы»

Я бы воспротивился давать ответ на этот вопрос, потому что никогда не знаешь, что может в дальнейшем случиться. Но я думаю, что частично ответ кроется в том, что для самих «связанных» будущее не имеет значения. Их цель состояла в самовыражении. Именно это внушает мне страх — в наше время мы видим такое постоянно. Меня страшит сама идея насилия, которое заявляет о себе во весь голос и предстает как неизбежная сила… Размышлять о дальнейших событиях увлекательно, но для самих «связанных» это не важно.