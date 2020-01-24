Джордан Пил прокомментировал судьбу злобных двойников из фильма «Мы»

Режиссер не дал конкретного ответа, но раскрыл общую концепцию, которой он придерживался при создании фильма.
Хоррор «Мы» настолько увлек многих зрителей, что они до сих пор гадают, что же могло произойти уже после финальных кадров фильма. Интернет полнится всевозможными теориями, а все вопросы по этому поводу неизбежно адресуются режиссеру и сценаристу Джордану Пилу. Рассуждая о том, какая судьба постигла вышедших из подполья злобных двойников, Пил в беседе с Collider сказал, что на самом деле это не так уж и важно:
Я бы воспротивился давать ответ на этот вопрос, потому что никогда не знаешь, что может в дальнейшем случиться. Но я думаю, что частично ответ кроется в том, что для самих «связанных» будущее не имеет значения. Их цель состояла в самовыражении. Именно это внушает мне страх — в наше время мы видим такое постоянно. Меня страшит сама идея насилия, которое заявляет о себе во весь голос и предстает как неизбежная сила… Размышлять о дальнейших событиях увлекательно, но для самих «связанных» это не важно.
Также Пил прокомментировал те законы, по которым устроен мир «Мы». На вопрос о том, стоит ли за ходом с двойниками какая-то научная подоплека, автор фильма ответил:
Отчасти идея роковых уз между человеком и его двойником очаровала меня в связи с наукой, но здесь также присутствует поэтический элемент. Когда такая роковая связь проявляется в формах, которые не поддаются математическим вычислениям, на это стоит взглянуть именно с позиций поэзии. Когда мне было восемь, я едва не утонул, а моему двойнику в тот же момент могло грозить сожжение заживо, смерть в водной пучине — или же с ним могло случиться еще что-нибудь до странности поэтичное. Так я пришел к созданию системы правил, при которых не все поддается анализу, — какую-то часть себя нужно доверить поэтичности, спонтанности и эмоциям.
«Мы» стал второй картиной в режиссерской карьере Пила. В 2017 году он дебютировал с фильмом ужасов «Прочь», впоследствии удостоившись «Оскара» в номинации «Лучший сценарий».