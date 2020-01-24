Один из самых ожидаемых фильмов 2020 года: смотри трейлер приквела «The King's Man»

Приквел серии фильмов о самом стильном шпионском агентстве с Рэйфом Файнсом.
Еще в первой части франшизы мы узнали, что независимое агентство расследований образовалось после Первой мировой войны, на которой погибли наследники элитных портных «Кингсман», и огромные деньги остались без хозяев. Эти средства и были вложены в одноименную шпионскую организацию. Приквел расскажет об одном из первых агентов «Кингсман» (Харрис Дикинсон), а его наставника сыграет Рэйф Файнс. В фильме задействуют культовых исторических персонажей, включая приближенного царской семьи Григория Распутина.
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