Легенда СССР: смотри трейлер спортивной драмы «Стрельцов» с Александром Петровым

«Легенда № 17» заработала в прокате почти миллиард рублей, а «Движение вверх» вообще стало абсолютным рекордсменом, собрав 3 млрд рублей. Правда, бывают и осечки — многолетний долгострой байопика про Льва Яшина не был принят зрителями. «Стрельцов» — еще одна попытка рассказать о ещё одном легендарном футболисте 50-60-х годов прошлого века. Эдуард Стрельцов играл в московском «Торпедо» и сборной СССР, становился олимпийским чемпионом, но его карьера прервалась на самом взлете — в 1958 году он был обвинен в изнасиловании (многие считают, что обвинен ложно), отсидел пять лет, но сумел вернуться в большой спорт. Поставил фильм Илья Учитель (сын Алексея Учителя), а главную роль исполнил Александр Петров.