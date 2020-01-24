«Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли обзавелся новым постером

Накачанный нанотехнологиями, он становится непобедимым - еще сильнее, чем прежде, и способным к моментальному восстановлению. Но в стремлении получить контроль над его телом компания завладела также его разумом и воспоминаниями. И теперь Рэй не знает, что реально, и что нет - но он намерен это выяснить.