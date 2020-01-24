«Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли обзавелся новым постером

В этом фильме, основанном на популярном комиксе, Вин Дизель играет Рэя Гаррисона, солдата, недавно убитого в бою и возвращенного к жизни корпорацией RST в качестве сверхчеловека по имени Бладшот.
Накачанный нанотехнологиями, он становится непобедимым - еще сильнее, чем прежде, и способным к моментальному восстановлению. Но в стремлении получить контроль над его телом компания завладела также его разумом и воспоминаниями. И теперь Рэй не знает, что реально, и что нет - но он намерен это выяснить.
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