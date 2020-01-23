Российские кинокритики назвали «Дылду» лучшим фильмом 2019 года

В московском Доме кино прошла церемония вручения национальной премии «Белый слон», учрежденной Российской гильдией киноведов и кинокритиков. Победителей выбирала экспертная комиссия, и лучшим фильмом 2019 года была признана драма Кантемира Балагова «Дылда». Лента также взяла призы в номинациях «Лучший оператор» и «Лучший художник».