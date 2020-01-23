Трейлер фильма «Его последнее желание»: Энн Хэтэуэй и торговля оружием

Однажды она выходит на след истории о том, что правительство США занимается незаконной поставкой оружия, и в ходе расследования обнаруживает, что в операции замешан ее отец Ричард (Уиллем Дефо).

Так она сама оказывается втянута в дело, о котором хотела рассказать, и становится невольной участницей масштабной аферы «Иран-контрас», когда отдельные члены администрации США организовывали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Теперь ей предстоит столкнуться с двуличными шпионами, американскими военными и ошибками отца.