ВИДЕО ⟩ «Сердечный круг»: первое эко-поселение или просто секта в эстонской глубинке?

Они сложили свои сбережения и купили старое поместье — полуразвалившиеся строения общей площадью 3750 квадратных метров, где ранее располагался дом для престарелых, и прилегающие к ним 33 гектара полей.

В общине проживает пять семей – 12 взрослых и шестеро детей. На этот эксперимент их воодушевило распространенное по всему миру движение по создания экологических общин с целью освоить новый уклад жизни, в котором царит гармония и нет места насилию, где все трудятся, берегут природу.

Документальный фильм Маргит Лиллак наблюдает за драматическим развитием одной общины в течение пяти лет – с медового месяца до развода.