Netflix выпустит анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка»

Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что действие «Кошмара волка» развернется в промежутке между двумя сезонами «Ведьмака». Дата выхода мультфильма не сообщается. Неизвестно также, озвучит ли главного героя Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта в сериале.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.