Чт, 23.01.2020
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Marvel начала работу над сиквелом фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон

Captain Marvel.

ФОТО: null/AP

Фильм "Капитан Марвел", который вышел в прокат в 2019 году и стал миллиардником по кассовым сборам, получит сиквел. Marvel Studios уже начала работу над продолжением супергеройского блокбастера с Бри Ларсон в главной роли, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Согласно источнику, сценарий для нового фильма напишет Меган МакДоннелл, которая параллельно с этим разрабатывает над телесериалом "ВандаВижен".

Анна Боден и Райан Флек, которые выступили авторами сценариями и режиссерами оригинального фильма, не будут заниматься разработкой сиквела, сосредоточившись на других проектах Marvel. Их место во главе "Капитана Марвел 2" займет женщина-режиссер.

О сюжете фильма пока никаких подробностей нет, однако известно, что его действие перенесется из 1990-х в наши дни.

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