Marvel начала работу над сиквелом фильма «Капитан Марвел» с Бри Ларсон

Фильм "Капитан Марвел", который вышел в прокат в 2019 году и стал миллиардником по кассовым сборам, получит сиквел. Marvel Studios уже начала работу над продолжением супергеройского блокбастера с Бри Ларсон в главной роли, сообщает издание The Hollywood Reporter.