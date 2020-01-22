Николь Кидман ответила, ждать ли третий сезон «Большой маленькой лжи»

К сожалению, хороших новостей пока не предвидится.
Общаясь с представителями ресурса ET по ходу очередной церемонии вручения наград Американской гильдии продюсеров, Николь Кидман призналась, что на данный момент выход третьего сезона сериала «Большая маленькая ложь» маловероятен. Напомним, этот детективный сериал выходил на канале HBO с 2017 по 2019 год, сумев завоевать немалую популярность. Во многом это стало возможным благодаря блестящему актерскому составу, в который, помимо Кидман, вошли такие артисты, как Риз Уизерспун, Лора Дерн, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Александр Скарсгард.
Вам нужно спросить об этом у Риз [Уизерспун]. Думаю, если бы продолжение действительно последовало, это была бы удивительная история, но прямо сейчас третий сезон имеет больше общего с мечтами, чем с реальностью. Я говорю это с сожалением, но кто знает, может, однажды это все же случится,
— отметила актриса.
Даже несмотря на столь необнадеживающие комментарии, среди всей творческой команды «Большой маленькой лжи» Кидман выказала наибольший оптимизм в отношении шансов на выпуск третьего сезона. Дело в том, что проект страдает от нехватки исходного материала, а многие актеры первых двух сезонов сейчас сосредоточены на других проектах. Впрочем, то же касается и самой Кидман — прямо сейчас она снимается в мюзикле «Выпускной», в котором исполнит одну из главных ролей наряду с Мэрил Стрип.