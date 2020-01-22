Николь Кидман ответила, ждать ли третий сезон «Большой маленькой лжи»

Вам нужно спросить об этом у Риз [Уизерспун]. Думаю, если бы продолжение действительно последовало, это была бы удивительная история, но прямо сейчас третий сезон имеет больше общего с мечтами, чем с реальностью. Я говорю это с сожалением, но кто знает, может, однажды это все же случится,