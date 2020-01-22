«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры. И эта тактика дала свои плоды: первый сезон «Ведьмака» был признан самым востребованным среди всех шоу стримингового сервиса.

Правда, тут стоит оговориться и упомянуть о том, что этому отчасти поспособствовало и новое правило подсчета просмотров. Теперь Netflix считает эпизод просмотренным, если зритель наблюдал за происходящим на экране хотя бы пару минут. Для сравнения, раньше просмотр засчитывался лишь в том случае, если было продемонстрировано как минимум 70% фильма или серии.

"The Witcher" GIF

По мнению представителей компании, если человек смотрит шоу две минуты, то уже осознанно принимает решение, продолжать ли просмотр или переключиться на что-то поинтереснее. Метод довольно спорный, но в Netflix довольны: новая система подсчета помогла показателю просмотров вырасти на целых 35%.