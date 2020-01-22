Ср, 22.01.2020
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Правдивая версия сказки: смотри трейлер фантастического триллера «Гретель и Гензель»

Gretel & Hansel (2020)

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Новая версия сказки - совместного производства Ирландии, Канады и США - судя по трейлеру, придаст окончательной нездоровости приключениям брата и сестры в Очарованном лесу.

Постановщик ленты - актер, сценарист, режиссер Оз Перкинс, ранее зарекомендовавший себя тепло встреченной "Прелестью, живущей в доме". Помимо прочего, Оз, кстати, - сын актера Энтони Перкинса, Норманна Бэйтса из хичкоковского "Психо".

В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…

- нагнетает синопсис.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino с 31 января 2020 года! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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