Правдивая версия сказки: смотри трейлер фантастического триллера «Гретель и Гензель»

Новая версия сказки - совместного производства Ирландии, Канады и США - судя по трейлеру, придаст окончательной нездоровости приключениям брата и сестры в Очарованном лесу.
Постановщик ленты - актер, сценарист, режиссер Оз Перкинс, ранее зарекомендовавший себя тепло встреченной "Прелестью, живущей в доме". Помимо прочего, Оз, кстати, - сын актера Энтони Перкинса, Норманна Бэйтса из хичкоковского "Психо".
В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…
- нагнетает синопсис.
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