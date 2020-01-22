Официально: хоррор «Не дыши» получит продолжение

Как сообщает 24tv со ссылкой на Geek Tyrant, автором сценария сиквела вновь выступит Родо Саягес, а продюсером Сэм Рэйми. Фильм снова будет снимать студия Sony Pictures. А к главной роли вернется известный всем Стивен Лэнг, сыгравший и в первом эпизоде.

К сожалению, детали сюжета продолжения фильма "Не дыши" пока держат в секрете, однако известно, что события будут разворачиваться через несколько лет после действия, описанного в первом эпизоде.