ТРЕЙЛЕР ⟩ Блейк Лайвли будет мстить за убитую семью в фильме «Ритм-секция»

В 2017 году права на экранизацию выкупила студия Paramount Pictures, которая доверила съемки компании EON Productions, занимавшейся съемкой лент о Джеймсе Бонде. Съемки детектива стартовали еще в конце 2017 года в Ирландии, а сам фильм датируется 2019 годом. Однако фанаты творчества Блейкл Лайвли смогут увидеть ее на экранах лишь в начале 2020.

По сюжету, семья Стефани Патрик, которую сыграет Блейк Лайвли, погибает в авиакатастрофе. Что интересно, она тоже должна была быть на борту, однако неожиданное стечение обстоятельств заставило ее отказаться от путешествия. После трагедии, случившейся с ней, местные правоохранители слишком медленно расследуют дело, поэтому смелая Стефани решает сама взяться за поиск причин. Как ей удается узнать, падение самолета было запланировано. Теперь перед ней стоит задача-найти виновного и жестоко отмостить.