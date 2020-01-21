Кукла малыша Йоды стоимостью 5 миллионов долларов чуть не пострадала во время съемок

Однако актеру Адаму Палли во время съемок пришлось не сладко. Он несколько раз бил куклу и дубли не получались. Особенно после того как он узнал ее стоимость.

Малыш Йода оценивается в почти пять миллионов долларов. В результате, Адам Палли получил выговор от шоураннера сериала Джона Фавро за то, что в первом дубле актер перестарался и слишком сильно ударил куклу.

После новости о стоимости, актер все чаще промахивался по сумке с куклой во время съемок.