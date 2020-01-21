Вт, 21.01.2020
  • Кинозал
  • Новости
  • Кукла малыша Йоды стоимостью 5 миллионов долларов чуть не пострадала во время съемок

Кукла малыша Йоды стоимостью 5 миллионов долларов чуть не пострадала во время съемок

The Mandalorian (2019 - )

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Актеры сериала "Мандалорец" бьют куклу малыша Йоды. По сюжету кадров финальных серий малыш попадает к штурмовикам, один из которых начинает бить милого миниатюрного Йоду в сумке после укуса. 

Однако актеру Адаму Палли во время съемок пришлось не сладко. Он несколько раз бил куклу и дубли не получались. Особенно после того как он узнал ее стоимость.

Малыш Йода оценивается в почти пять миллионов долларов. В результате, Адам Палли получил выговор от шоураннера сериала Джона Фавро за то, что в первом дубле актер перестарался и слишком сильно ударил куклу.

После новости о стоимости, актер все чаще промахивался по сумке с куклой во время съемок.

А фанаты малыша Йоды осудили актера за жестокость...

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ