Дракончик Мушу не появится в предстоящем фильме «Мулан»

По словам Каро, анимационного, всеми любимого, Мушу нельзя заменить и обновленная версия будет выглядеть неправильно. Об этом режиссер рассказала в интервью изданию Digital Spy.

Сюжет предстоящего фильма рассказывает историю о бесстрашной молодой девушке Хуа Мулан, которая будет выдавать себя за мужчину, чтобы отправится вместо отца в ряды Имперской армии Китая и сразится с Северными захватчиками.

Кино является ремейком знаменитого анимационного фильма "Мулан" 1998 года.

В оригинальном мультике дракончик Мушу походил на домашнего питомца главной героини, который сопровождал ее в опасном походе против врагов. Но он также действовал как самозваный хранитель, посвятивший себя защите и наставлению женщины-воина. Персонажа озвучивал Эдди Мерфи.