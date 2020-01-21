Вт, 21.01.2020

Дракончик Мушу не появится в предстоящем фильме «Мулан»

MULAN

ФОТО: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan

Режиссер "Мулан" Ники Каро заявила, что в фильме не будет маленького дракона Мушу, поэтому персонаж не наблюдался в двух трейлерах картины.

По словам Каро, анимационного, всеми любимого, Мушу нельзя заменить и обновленная версия будет выглядеть неправильно. Об этом режиссер рассказала в интервью изданию Digital Spy.

Сюжет предстоящего фильма рассказывает историю о бесстрашной молодой девушке Хуа Мулан, которая будет выдавать себя за мужчину, чтобы отправится вместо отца в ряды Имперской армии Китая и сразится с Северными захватчиками.

Кино является ремейком знаменитого анимационного фильма "Мулан" 1998 года. 

В оригинальном мультике дракончик Мушу походил на домашнего питомца главной героини, который сопровождал ее в опасном походе против врагов. Но он также действовал как самозваный хранитель, посвятивший себя защите и наставлению женщины-воина. Персонажа озвучивал Эдди Мерфи.

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