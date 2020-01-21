Вт, 21.01.2020

ТРЕЙЛЕР ⟩ «Отверженные» XXI века: открытия проходят мимо

Les MisŽrables (2019)

ФОТО: /Supplied by Capital Pictures

Стефан только что поступил работать в подразделение по борьбе с преступностью в пригороде Парижа Монфермейль, где происходили события известного романа Виктора Гюго «Отверженные». 

Вместе со своими новыми опытными коллегами Крисом и Гуадой он быстро понимает, что в отношениях между местными бандами нарастает напряжение. Когда троица превышает свои полномочия во время ареста, их случайно снимает дрон. Теперь им грозит разоблачение.

Картина выходит на экраны в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии 31 января. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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