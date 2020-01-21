ТРЕЙЛЕР ⟩ «Отверженные» XXI века: открытия проходят мимо

Вместе со своими новыми опытными коллегами Крисом и Гуадой он быстро понимает, что в отношениях между местными бандами нарастает напряжение. Когда троица превышает свои полномочия во время ареста, их случайно снимает дрон. Теперь им грозит разоблачение.