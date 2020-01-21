ТРЕЙЛЕР ⟩ «Отверженные» XXI века: открытия проходят мимо

Стефан только что поступил работать в подразделение по борьбе с преступностью в пригороде Парижа Монфермейль, где происходили события известного романа Виктора Гюго «Отверженные».
Вместе со своими новыми опытными коллегами Крисом и Гуадой он быстро понимает, что в отношениях между местными бандами нарастает напряжение. Когда троица превышает свои полномочия во время ареста, их случайно снимает дрон. Теперь им грозит разоблачение.
Картина выходит на экраны в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии 31 января. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!