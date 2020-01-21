Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. Плохие парни навсегда (1 неделя // 10986 // 80 753,14€)
2. Fred Jüssi. Красота бытия (1 неделя // 9650 // 57 834,84€)
3. Путешествие Доктора Дулиттла (1 неделя // 8669 // 48 466,00€)
4. 1917 (2 неделя // 5534 // 40 572,97€)
5. Холодное сердце 2 (4 неделя // 3436 // 20 659,94€)
6. Фиксики против Кработов (1 неделя // 3343 // 18 675,89€)
7. Скандал (1 неделя // 2682 // 18 839,99€)