Bad Boys for Life.

ФОТО: Ben Rothstein/AP

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. Плохие парни навсегда (1 неделя  // 10986  // 80 753,14€)  

2. Fred Jüssi. Красота бытия (1 неделя  //  9650  // 57 834,84€)

3. Путешествие Доктора Дулиттла (1 неделя  //  8669  // 48 466,00€)

4. 1917 (2 неделя  //  5534  // 40 572,97€)

5. Холодное сердце 2 (4 неделя  //  3436  // 20 659,94€)

6. Фиксики против Кработов (1 неделя  //  3343  // 18 675,89€)

7. Скандал (1 неделя  //  2682  // 18 839,99€)