Бывшие любовники и предательства: появились спойлеры к «Черной Вдове»

И все же всплывшая раньше времени история звучит довольно правдоподобно — в ней есть все, чего можно ожидать от шпионского фильма. Тут и правительство, вовсю разыскивающее главную героиню, и ее попытки начать жизнь с нуля. Не обошлось и без мирового заговора, от которого Наташа в стороне, естественно, остаться не может.

А вот линия Таскмастера станет для зрителей сюрпризом. Персонаж, которого играет О.Т. Фагбенли, якобы окажется бывшим любовником Черной Вдовы, а еще выяснилось, что он и другая представительница Черных вдов, Елена Белова, находятся в подчинении у генерала Росса. А средоточием зла в фильме выступит Мелина Востокофф (Рэйчел Вайс).

Поклонникам Дэвида Харбора предстоит огорчиться — их любимец в образе Красного Стража выглядит нарочито нелепым, но зато добавит ленте эмоциональности в момент гибели. Также автор поста поделился, что в финале можно будет увидеть масштабную сцену с крушением вертолета, и отметил, что эпизоды с рукопашным боем выглядят очень захватывающе. В общем, тут Marvel остается верна себе.

Тем, кто надеялся на множество камео героев киновселенной, повезло. В «Черной Вдове» появится Тони Старк, который предупредит Наташу о нависшей над ней угрозе, а еще Соколиный Глаз, Ник Фьюри и гангстер Сонни Берч, знакомый зрителям по сиквелу «Человека-муравья».

Посттитровых сцен ожидается две. Одна намекает на появление в киновселенной чего-то вроде Отряда самоубийц — на это указывает таинственная фраза «Это только начало», которую генерал Росс говорит Елене Беловой и Таскмастеру. А вторая сцена кого-то может и довести до слез — в ней Соколиный Глаз приводит детей на могилу Наташи.