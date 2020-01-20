ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ «1+1» ⟩ Смотри трейлер французской трагикомедии «Особенные»

Таких людей полно вокруг нас. Они повсюду, в пассажирских вагонах метро, на лавочках, на улицах, в кафе, однако большинство из нас старается их просто не видеть, не замечать их существования, а ведь им так требуется наше внимание и помощь. Картина расскажет о человеке, который буквально посвятил свою жизнь и подарил всего себя "особенным" людям, и о них самих, которые всегда где-то среди нас рассчитывают на помощь и поддержку.