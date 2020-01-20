Пн, 20.01.2020
  • Кинозал
  • Новости
  • Официально: Квентин Тарантино снимет сериал о Рике Далтоне из «Однажды в Голливуде»

Официально: Квентин Тарантино снимет сериал о Рике Далтоне из «Однажды в Голливуде»

BRAD PITT, LEONARDO DICAPRIO Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Режиссер Квентин Тарантино после выхода его девятого фильма "Однажды в Голливуде" пока не раскрыл тайну своей десятой картины. Он даже заявлял о завершении своей режиссерской карьеры. Но пока рассказал подробности о сериале "Закон Баунти", который был создан специально для "Однажды в Голливуде". Об этом сообщает Deadline.

Ещё в прошлом году Тарантино высказывал идею воссоздать в реальности вымышленный сериал из фильма, однако сейчас официально подтвердил, что уже написал сценарий пяти эпизодов, которые сам поставит.

Пока неизвестно, вернется ли к роли Леонардо Ди Каприо, персонаж которого Рик Далтон играл в сериале "Закон Баунти" в фильме "Однажды в Голливуде".

Я очень хочу снять "Закон Баунти", но это займет полтора года. Я закончил сценарий пяти эпизодов. Поэтому я сделаю это и сам их сниму,

 – отметил Тарантино.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ