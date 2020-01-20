Пн, 20.01.2020

СМОТРИ ⟩ Вышел трейлер эстонской психологической драмы «Райн»
Часть сцен отсняли в Силламяэ!

ФОТО: Кадр из фильма "Райн"

Новый эстонский художественный фильм Янно Юргенса "Райн" выйдет на экраны кинотеатров 20 марта, пишет rus.err.ee.

"Райн" - психологическая драма о конфликте поколений, поисках себя, заботе, ненависти и любви.

В фильме мы показываем самых разных мужчин и рассматриваем, каково это - быть мужчиной с точки зрения разных поколений,

- рассказал режиссер Янно Юргенс.

Съемки фильма шли с лета 2017 года в Силламяэ, Хаапсалу и таллиннских студиях.

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