СМОТРИ ⟩ Вышел трейлер эстонской психологической драмы «Райн»
Новый эстонский художественный фильм Янно Юргенса "Райн" выйдет на экраны кинотеатров 20 марта, пишет rus.err.ee.
"Райн" - психологическая драма о конфликте поколений, поисках себя, заботе, ненависти и любви.
В фильме мы показываем самых разных мужчин и рассматриваем, каково это - быть мужчиной с точки зрения разных поколений,
- рассказал режиссер Янно Юргенс.
Съемки фильма шли с лета 2017 года в Силламяэ, Хаапсалу и таллиннских студиях.