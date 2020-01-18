Вместо Дэниэла Крейга: следующий Джеймс Бонд может быть темнокожим, но точно не женщиной

О том, что после Дэниела Крейга агента 007 снова будет играть мужчина, а не женщина, продюсер фильма Барбара Брокколи заявила во время беседы с представителями издания Variety, передает 24tv .

Он может быть любого цвета, но он должен быть мужчиной. Я верю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин – сильных женских персонажей. Но я точно не заинтересована в том, чтобы давать выполнять мужскую роль женщине. Я думаю, женщин можно раскрыть гораздо интереснее,

Напомним, впервые слухи о том, что Дэниел Крейг покидает бондиану появились в мае 2019 года. Именно из-за заявления актера, в котором он отметил, что готов отдать роль женщине, иностранные СМИ разразились новостями о кардинальных изменениях в бондиане. Уже в июле того же года в сети появилась информация, что роль Джеймса Бонда сыграет Лашана Линч. В ноябре Крейг подтвердил, что больше не вернется к роли агента 007 Официально: Дэниэл Крэйг больше не сыграет Джеймса Бонда , а также признался, что планировал покинуть франшизу еще до съемок фильма "007: Не время умирать", однако объяснил, почему изменил свое решение.