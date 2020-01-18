Сб, 18.01.2020

«Таинственный сад»: смотри трейлер семейного фэнтези

ФОТО: Kuvatõmmis

Марк Манден срежиссировал фильм по сценарию Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт и Джека Торна.

Фильм расскажет историю Мэри Леннокс, колючей и нелюбимой 10-летней девочки, родившейся в Индии у богатых британских родителей. Когда они внезапно умирают, ее отправляют обратно в Англию, к дяде Арчибальду Крэйвену в его отдаленную усадьбу в глубине Йоркширских болот.

Там, после встречи со своим двоюродным братом Колином, она начинает узнавать многие семейные секреты. Два ранимых и слегка непослушных ребенка, обнаруживают удивительный волшебный сад, затерянный на территории поместья Миссельтвейт. Волшебное место приключений, которое изменит их жизнь навсегда.

Также в фильме играют: Мейв Дермоди, Джули Уолтерс, Джемма Пауэлл, Соня Госвами и Эдан Хэйхёрст.

Премьера фильма в кинотеатрах сети Apollo Kino состоится в мае 2020 года! 

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