«Таинственный сад»: смотри трейлер семейного фэнтези

Фильм расскажет историю Мэри Леннокс, колючей и нелюбимой 10-летней девочки, родившейся в Индии у богатых британских родителей. Когда они внезапно умирают, ее отправляют обратно в Англию, к дяде Арчибальду Крэйвену в его отдаленную усадьбу в глубине Йоркширских болот.

Там, после встречи со своим двоюродным братом Колином, она начинает узнавать многие семейные секреты. Два ранимых и слегка непослушных ребенка, обнаруживают удивительный волшебный сад, затерянный на территории поместья Миссельтвейт. Волшебное место приключений, которое изменит их жизнь навсегда.

Также в фильме играют: Мейв Дермоди, Джули Уолтерс, Джемма Пауэлл, Соня Госвами и Эдан Хэйхёрст.