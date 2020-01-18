В кино уже на следующей неделе: драма от Греты Гервиг «Маленькие женщины»

С любящей матерью (Лора Дёрн) они ждут возвращения отца (Боб Оденкёрк) с фронта, а пока что занимаются самыми обычными делами знатных девушек конца XIX века — играют, ходят на балы и по уши влюбляются в соседского паренька Теодора (Тимоти Шаламе). Через годы судьба разведёт сестёр по разным городам и даже странам, а бунтующая Джо попытается записать на бумаге все их детские приключения.