Появился атмосферный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

В сети появился официальный трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netflix. Отметим, что проект продлили сразу и на четвертый сезон.

Сюжет третьего сезона будет сконцентрирован на освобождении бойфренда Сабрины (Кирнан Шипка) из ада. Ник пожертвовал собой, чтобы победить отца Сабрины, могущественного Люцифера, и теперь находится в заточении. С помощью своих смертных друзей Сабрина попытается спасти Ника от вечного проклятия.

Все десять эпизодов появятся на сервисе Netflix уже 24 января 2020 года.