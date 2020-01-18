ВИДЕО ⟩ Зои Кравиц поцеловалась с Иванной Сахно в трейлере «Фанатика»

Стриминговый сервис Hulu представил тизер сериала "Фанатик" (High Fidelity), который выйдет на экраны уже 14 февраля. Главную роль в сериале, снятому по одноименному роману британского писателя Ника Хорнби, исполнила Зои Кравиц. В ролике также появилась украинка Иванна Сахно.
По сюжету сериала "Фанатик", героиня Зои Кравиц, владелица музыкального магазина Роб, только рассталась со своим бойфрендом, и пытается разобраться, что в ее жизни идет не так. Для этого она анализирует все свои предыдущие отношения сквозь призму музыки.
В шоу также снялась украинская актриса Иванна Сахно, с которой Кравиц целуется в тизере.
Отметим, что это будет не первая телеадаптация "Фанатика". В 2000 году режиссер Стивен Фрирз снял полнометражный фильм с Джоном Кьюсаком и Джеком Блэком в главных ролях. Авторами новой версии стали Джеффри Рейнер, Наташа Лионн и Джесси Перец.