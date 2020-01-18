ВИДЕО ⟩ Зои Кравиц поцеловалась с Иванной Сахно в трейлере «Фанатика»

По сюжету сериала "Фанатик", героиня Зои Кравиц, владелица музыкального магазина Роб, только рассталась со своим бойфрендом, и пытается разобраться, что в ее жизни идет не так. Для этого она анализирует все свои предыдущие отношения сквозь призму музыки.

В шоу также снялась украинская актриса Иванна Сахно, с которой Кравиц целуется в тизере.