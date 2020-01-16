ТРЕЙЛЕР ⟩ «Под водой»: на дне океана с Кристен Стюарт

Людям не стоит лезть туда, где их не должно быть. В частности, бурить дно океана и выпускать оттуда новые опасности. К такому выводу пытается привести зрителя режиссер Уильям Юбэнк, у которого за спиной опыт оператора и художника-постановщика. Интересно, что фильм сняли еще три года назад, но на киноэкраны он попал только сейчас. Как будто создатели забыли о своем "шедевре". Точно так же, как его будут забывать зрители при выходе из кинотеатра.

В фильме "Под водой" зрителей пугают замкнутым пространством и неизвестностью. Из-за внезапной аварии остатки экипажа подводной лаборатории должны пройти по океанскому дну в темноте, полной неизведанных угроз. Но удастся ли эвакуироваться на поверхность также неизвестно. Шансы спастись ничтожны. Но идти все же лучше, чем оставаться на месте в ожидании смерти. У героев "Под водой" есть только скафандры с кислородом, надежда выжить и осознание, что безумный риск дает единственный шанс для спасения.

Сотканный из клише фильм создает впечатление, что мы его где-то видели. Позаимствовав фрагменты и приемы успешных SciFi фильмов, Юбенк пробует выдать свой видеоколлаж за оригинальную работу. И если фильм все-таки стоит смотреть, то пересматривать его не захочется.

После аварии неформальным лидером выживших становится инженер-механик Нора (Кристен Стюарт), которая умеет отпирать заклиненные двери и выделяется среди группы решительностью и предпринимательностью.