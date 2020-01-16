ТРЕЙЛЕР ⟩ В марте на большие экраны выйдет трогательная биографическая мелодрама «Верю в любовь»

Студия Lionsgate опубликовала трейлер биографической музыкальной драмы «Верю в любовь» («I still believe») с Кей Джей Апа.
Эндрю и Джон Эрвин сняли фильм по сценарию Джона Эрвина и Джона Ганна.
Фильм расскажет историю мегазвезды христианской музыки Джереми Кэмпа. Замечательный путь любви и потерь Джереми доказывает, что посреди трагедии всегда есть надежда, и что проверенная вера — единственная вера, которой стоит поделиться.
Также в фильме играют: Бритт Робертсон, Гарри Синиз и Шанайя Твейн.
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