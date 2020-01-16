Канал HBO сообщил, когда ждать приквел «Игры престолов»

Думаю, выпуск «Дома дракона» — приоритет номер один для нас. На данный момент мы сфокусированы только на этом проекте и ни на каком другом. Возможно, в будущем мы задумаемся о чем-то еще, но пока на этот счет никаких планов нет. Мы всецело сосредоточены на «Доме дракона».