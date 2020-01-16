Дэниел Рэдклифф в тапочках с пистолетами: трейлер фильма «Безумный Майлз»
Поклонники Дэниела Рэдклиффа уже привыкли, что его амплуа вышло далеко за рамки Волшебного мира, но новая работа актера, кажется, удивит даже их. Речь идет о «Безумном Майлзе» — крайне насыщенном событиями фильме, половину которого Рэдклифф проведет, разгуливая в тапочках в виде тигриных лап.
На днях создатели фильма поделились трейлером, который наконец объясняет, почему актер оказался на улице в домашней одежде, да еще и с пистолетами в руках. К слову, этот кадр со съемок, едва появившись в Сети, мигом стал мемом. Но теперь все знают, что финальная история получилась куда забавнее.
В самом начале трейлера Майлз бесхитростно рассказывает, что в детстве мечтал стать супергероем, а вырос в итоге никем. Вероятно, скука и недовольство собственной жизнью заставили героя разжигать споры в Сети. А однажды, проведя вечер в компании алкоголя, Майлз решил, что будет весело поглумиться над таинственными создателями шоу, в котором в прямом эфире показывают самые настоящие смертельные перестрелки.
Ясное дело, создатель канала оказывается человеком непростым и отправляет к персонажу Рэдклиффа группу головорезов, после встречи с которыми он обнаруживает себя с прикрученными к рукам пистолетами. Так что теперь Майлзу предстоит не только отстреливаться от противников в гонке на выживание, но и пытаться справиться с куда более банальными вещами — например, застегивать штаны или открывать дверь. А сделать это, пока вместо рук стволы, очень непросто.