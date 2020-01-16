Дэниел Рэдклифф в тапочках с пистолетами: трейлер фильма «Безумный Майлз»

На днях создатели фильма поделились трейлером, который наконец объясняет, почему актер оказался на улице в домашней одежде, да еще и с пистолетами в руках. К слову, этот кадр со съемок, едва появившись в Сети, мигом стал мемом. Но теперь все знают, что финальная история получилась куда забавнее.

В самом начале трейлера Майлз бесхитростно рассказывает, что в детстве мечтал стать супергероем, а вырос в итоге никем. Вероятно, скука и недовольство собственной жизнью заставили героя разжигать споры в Сети. А однажды, проведя вечер в компании алкоголя, Майлз решил, что будет весело поглумиться над таинственными создателями шоу, в котором в прямом эфире показывают самые настоящие смертельные перестрелки.