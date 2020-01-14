ПОКАЗАЛА ЖИВОТИК ⟩ Энн Хэтэуэй впервые вышла на красную дорожку после вторых родов

37-летняя актриса блеснула на премии 2020 Critics' Choice Awards в Санта-Монике.
В минувшее воскресенье Энн Хэтэуэй дебютировала на ковровой дорожке после рождения второго ребенка.
Актриса позировала фотографам в блестящем золотом платье Versace с пышными рукавами в стиле «летучая мышь» и внушительным декольте. Образ Энн дополнили распущенные волосы, уложенные волнами, асимметричные серьги, золотые босоножки Alexandre Birman и клатч в тон. Энн сопровождал супруг Адам Шульман, одетый в синий бархатный смокинг.
На церемонии Энн произвела впечатление своей прекрасной фигурой, ведь буквально несколько недель назад актриса родила. Поклонники отметили, что Хэтэуэй быстро вернулась в форму.