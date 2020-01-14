ПОКАЗАЛА ЖИВОТИК ⟩ Энн Хэтэуэй впервые вышла на красную дорожку после вторых родов

В минувшее воскресенье Энн Хэтэуэй дебютировала на ковровой дорожке после рождения второго ребенка.

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/MPI/Capital Pictures/BT/ADM/MPI/Capital Pictures

Актриса позировала фотографам в блестящем золотом платье Versace с пышными рукавами в стиле «летучая мышь» и внушительным декольте. Образ Энн дополнили распущенные волосы, уложенные волнами, асимметричные серьги, золотые босоножки Alexandre Birman и клатч в тон. Энн сопровождал супруг Адам Шульман, одетый в синий бархатный смокинг.

ФОТО: Jeffrey Mayer/Broadimage/Jeffrey Mayer/Broadimage