От создателей «Форсажа»: вышел новый трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures выпустила второй официальный трейлер к супергеройскому боевику «Бладшот», заглавную роль в котором исполнит Вин Дизель. В отличие от первого тизера, новый проморолик полон спецэффектов и экшн-сцен в духе комиксов, что наверняка придется по вкусу поклонникам данного жанра. Кроме того, по предоставленным материалам уже можно понять, в чем будет состоять интрига предстоящего фильма.

«Бладшот» расскажет о том, как могущественная корпорация RST в рамках кампании по созданию армии супербойцов возвращает к жизни погибшего солдата Рэя Гаррисона (Дизель), который отныне известен как Бладшот. Благодаря небывалым нанотехнологиям герой получил сверхъестественную физическую силу и способность мгновенно исцелять полученные раны. Несмотря на это, воля и память Бладшота всецело подчинены RTS, но он сделает все, чтобы вернуть свою подлинную сущность и отомстить за смерть своей жены.