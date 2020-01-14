Будет жутко: «живой вампир» Джаред Лето в тизер-трейлере «Морбиуса»

В ролике актер предстает в образе Майкла Морбиуса — ученого, который страдает от редкого заболевания крови и прибегает к опасному эксперименту в надежде на исцеление. Разумеется, все идет не по плану, и герой превращается в мистическое сверхсущество. Трансформация сопровождается усилением силы и скорости, эхолокацией, а заодно непреодолимым желанием подкрепиться кровью.

Jared Leto ФОТО: KGC-520/Max Tollworthy/GoffPhotos.com

Морбиус — второй после Венома персонаж из мира комиксов о Человеке-пауке, антигерой, получивший сольник. А неожиданный поворот в самом конце трейлера, когда на экране появляется Майкл Китон, сыгравший Стервятника в фильме Disney «Человек-паук: Возвращение домой», подтверждает, что фанаты наконец-то увидят связь между фильмами.

В целом все, кажется, идет к тому, что худшие сны Питера Паркера станут реальностью, явив миру Зловещую Шестерку. Кстати, планы на картину про всех противников Человека-паука у Sony уже были. Компания подумывала снять ее после ленты «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», но кассовые сборы подвели, поэтому злодеев пришлось убрать в долгий ящик.

Посмотреть на невероятное перевоплощение Лето из едва передвигающегося ученого в мужчину с роскошным торсом, а потом и в ужасающее почти безносое существо можно будет летом.