«Молчание ягнят» станет сериалом: подробности

После более чем 20 лет молчания мы удостоились чести высказаться за одну из самых стойких героинь Америки — Клариссу Старлинг. Храбрость и сложность Клариссы всегда были очевидны, несмотря на то, что ее личная история оставалась в тени. Но она нужна нам,