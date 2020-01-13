ОН ГОВОРЯЩИЙ ⟩ Легендарная кукла: смотри трейлер нового «Сипсика»

Ану исполнилось 6 лет, и всё у неё замечательно, у неё есть старший брат Март – её самый лучший друг, с которым так здорово играть! Март тоже любит сестренку, и решает подарить ей на день рождения тряпичную куклу, которую сделал сам. Увы, время их беззаботной радости заканчивается, когда наступает 1 сентября и Март отправляется опять в школу. Теперь Ану приходится целые дни проводить без брата, да и у Марта появились новые друзья, а на сестру времени остаётся всё меньше. И вот однажды, когда Ану чувствует себя особенно одинокой и несчастной, волшебным образом оживает Сипсик. Ну, или Ану так показалось.

И Сипсик становится для Ану единственным светом в окошке. Занятия с Сипсиком полностью захватывают девочку, и в стороне остается и Март, и даже мама с папой. Сипсик видит эти проблемы в семье и пытается спасти ситуацию. Он придумывает приключение, которое должно было бы всех воссоединить, да только вот из этого приключения получается лишь ещё одна ссора. Сипсик считает, что это он во всём виноват, и принимает тяжёлое решение уйти из семьи, чтобы девочка в неё вернулась. Исчезновение Сипсика разбивает Ану сердце...

Когда Март обнаруживает, что его младшая сестра ради того, чтобы найти куклу, готова и в огонь и в воду, он, вопреки всему, начинает ей помогать. Они вместе принимаются за поиски Сипсика. В этом большом приключении и брат, и сестра попадают в массу сложных ситуаций и встречаются с множеством весьма своеобразных персонажей. Чем всё это кончится – узнаем в кинозале.

Душевное мультприключение вышло из стен анимационной студии A Film Eesti – той самой, которая до этого подарила эстонскому зрителю мультфильм «Умелый маляр».