В КИНО УЖЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ⟩ Смотри трейлер мультфильма «Фиксики против Кработов»

От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!