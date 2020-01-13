1917

ФОТО: Fran√ßois Duhamel/AP

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. 1917 (1 неделя // 9987 зрителей // 69 334,07€)

2. Холодное сердце 2 (3 неделя // 6936 зрителей // 41 514,82€)

3. Вторжение (2 неделя // 3273 зрителя // 24 106,21€)

4. Кролик Джоджо (2 неделя // 3199 зрителей // 22 645,97€)

5. Холоп (3 неделя // 3063 зрителей // 22 334,28€)

6. Как босс (1 неделя // 2903 зрителя // 20 126,11€)

7. Джуманджи: Новый уровень (6 неделя // 2550 зрителей // 16 408,41€)