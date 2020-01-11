Аналитик THR подсчитал вероятные номинации на «Оскар»

Каждый год аналитик The Hollywood Reporter Бен Зозмер высчитывает наиболее вероятных номинантов премии «Оскар». На основе данных других наград и с учетом прошлых ошибок Зозмер рассчитывает, кто получит упоминание в восьми основных категориях. Как правило, ему удается достаточно точно предсказать номинации.