Сб, 11.01.2020
  • Кинозал
  • Оскар
  • Аналитик THR подсчитал вероятные номинации на «Оскар»

Аналитик THR подсчитал вероятные номинации на «Оскар»

The Irishman

ФОТО: /AP

Каждый год аналитик The Hollywood Reporter Бен Зозмер высчитывает наиболее вероятных номинантов премии «Оскар». На основе данных других наград и с учетом прошлых ошибок Зозмер рассчитывает, кто получит упоминание в восьми основных категориях. Как правило, ему удается достаточно точно предсказать номинации.

Вот как выглядят предсказания Зозмера на «Оскар-2020».

Лучший фильм

  • «Ирландец» — 99,9%
  • «1917» — 99,7%
  • «Паразиты» — 99,5%
  • «Однажды в… Голливуде» — 99,5%
  • «Брачная история» — 94,5%
  • «Джокер» — 94,3%
  • «Кролик Джоджо» — 91,2%
  • «Маленькие женщины» — 45,9%
  • «Ford против Ferrari» — 31,6%
  • «Два Папы» — 22,6%
  • «Достать ножи» — 19,9%
  • «Неограненные драгоценности» — 14,6%
  • «Скандал» — 11,2%
  • «Прощание» — 10,7%

Лучший режиссер

  • Сэм Мендес, «1917» — 96,3%
  • Мартин Скорсезе, «Ирландец» — 95,9%
  • Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде» — 95,1%
  • Пон Джун-хо, «Паразиты» — 94,1%
  • Ноа Баумбак, «Брачная история» — 34,8%
  • Грета Гервиг, «Маленькие женщины» — 20,3%
  • Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо» — 20%
  • Тодд Филлипс, «Джокер» — 17,2%

Лучший актер

  • Хоакин Феникс, «Джокер» — 98,4%
  • Адам Драйвер, «Брачная история» — 93,3%
  • Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде» — 76%
  • Тэрон Эджертон, «Рокетмен» — 71%
  • Джонатан Прайс, «Два Папы» — 31,1%
  • Антонио Бандерас, «Боль и слава» — 26,4%
  • Адам Сэндлер, «Неограненные драгоценности» — 25,4%
  • Эдди Мёрфи, «Меня зовут Долемайт» — 25,4%
  • Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari» — 20,5%
  • Роберт Де Ниро, «Ирландец» — 19,1%

Лучшая актриса

  • Рене Зеллвегер, «Джуди» — 97,2%
  • Шарлиз Терон, «Скандал» — 89,2%
  • Скарлетт Йоханссон, «Брачная история» — 89,2%
  • Сирша Ронан, «Маленькие женщины» — 63,7%
  • Синтия Эриво, «Гарриет» — 59,1%
  • Аквафина, «Прощание» — 41,4%
  • Лупита Нионго, «Мы» — 39,6%

Лучший актер второго плана

  • Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» — 99,5%
  • Аль Пачино, «Ирландец» — 93,9%
  • Джо Пеши, «Ирландец» — 93,9%
  • Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству» — 81,3%
  • Энтони Хопкинс, «Два Папы» — 38,3%
  • Уиллем Дефо, «Маяк» — 31,3%
  • Джейми Фокс, «Просто помиловать» — 27,1%
  • Лучшая актриса второго плана
  • Лора Дерн, «Брачная история» — 99,5%
  • Марго Робби, «Скандал», 93,8%
  • Дженнифер Лопез, «Стриптизерши» — 88%
  • Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо» — 64,1%
  • Флоренс Пью, «Маленькие женщины» — 47,6%
  • Аннетт Бенинг, «Отчет о пытках» — 30,3%
  • Николь Кидман, «Скандал» — 26,5%
  • Чжоу Шучжэнь, «Прощание» — 11%
  • Кэти Бейтс, «Дело Ричарда Джуэлла» — 10,9%
  • Марго Робби, «Однажды в… Голливуде» — 9,5%

Лучший оригинальный сценарий

  • «Однажды в… Голливуде» — 95,1%
  • «Брачная история» — 93,9%
  • «Паразиты» — 93,9%
  • «Достать ножи» — 78,4%
  • «Образование» — 51,2%
  • «Прощание» — 27,7%
  • «1917» — 21,9%

Лучший адаптированный сценарий

  • «Ирландец» — 97,1%
  • «Два Папы» — 92,2%
  • «Кролик Джоджо» — 88,6%
  • «Маленькие женщины» — 88,6%
  • «Джокер» — 62,2%
  • «Прекрасный день по соседству» — 30,6%
  • «Темные воды» — 17,7%

Киноакадемия объявит номинантов на свою премию 13 января, в понедельник. Сама церемония вручения «Оскаров» пройдет 10 февраля.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ