Обратно в Голливуд: Меган Маркл начала сотрудничество с Disney

Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл стало главной темой недели. Герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и готовятся начать новую жизнь. Одновременно в СМИ поговаривают, что Меган четко знает, чем будет заниматься, ведь уже начала сотрудничество с киностудией Disney.
Как сообщает The Times без указания на информатора, Меган Маркл уже подписала договор с кинокомпанией. Согласно документу, герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы студии Disney. Решение она приняла перед официальным объявлением о сложении королевских полномочий, что возмутило старшее поколение британской монархии.
Но вот гонорары Меган Маркл не будет получать. Все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров. Таким образом герцоги Сассекские воплотят один из пунктов резонансного заявления – продолжат заниматься благотворительностью.
В то же время, инсайдеры The Daily Mail утверждают, что Меган Маркл уже начала выполнять условия заключенного соглашения. Перед католическим Рождеством герцогиня Сассекская тайно приняла участие в записи озвучивания мультфильма. В какой новинке Disney можно будет услышать голос Меган Маркл, пока неизвестно.