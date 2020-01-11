Обратно в Голливуд: Меган Маркл начала сотрудничество с Disney

Как сообщает The Times без указания на информатора, Меган Маркл уже подписала договор с кинокомпанией. Согласно документу, герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы студии Disney. Решение она приняла перед официальным объявлением о сложении королевских полномочий, что возмутило старшее поколение британской монархии.

Но вот гонорары Меган Маркл не будет получать. Все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров. Таким образом герцоги Сассекские воплотят один из пунктов резонансного заявления – продолжат заниматься благотворительностью.