Официально: «Оскар-2020» пройдет без сопровождения ведущего

92-я церемония награждения премиями «Оскар-2020» пройдет без ведущего. Такое решение второй год подряд приняла Американская киноакадемия. В общем, это уже третий случай за всю историю кинопремии – первый раз это было в 1989 и потом в 2019 году.
Слухи о проведении церемонии награждения без сопровождения ведущего распространялись уже несколько месяцев, поскольку прошлогодний опыт имел успех и не вызвал никаких негативных последствий для события.
Об этом представители премии "Оскар" сообщили на твиттер-странице:
Короткий обзор "Оскара-2020": Звезды – да. Выступления – да. Сюрпризы – да. Ведущий – нет. Увидимся 9 февраля!
Добавим, что 13 января будут объявлять номинантов на премию "Оскар-2020". Такая честь выпадет американскому актеру Джону Чо и актрисе Иссе Рей. Сама же церемония награждения состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе.