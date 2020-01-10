ТРЕЙЛЕР ⟩ Названа дата премьеры ленты «Новые мутанты» в Эстонии

О новой части культовой франшизы «Люди Икс» заговорили еще несколько лет назад. Затем блокбастер «Новые мутанты» таки был снят и в октябре 2017 года был представлен его первый трейлер. Премьера должна была состояться в апреле 2018 года, но из-за производственных задержек, творческих разногласий, а также отношений Disney и Fox, фильм так и не вышел на большие экраны. Однако, по всей видимости, создатели решили все моменты и готовы представить свое творение зрителям.

Сюжет фильма основывается на серии комиксов Marvel. Впервые «новые мутанты» появились на их страницах в 1982 году. Это история о непростых подростках, обладающих нечеловеческими способностями. Они тренируют совладать с ними в тренировочном лагере, как и было с основной командой «Людей Икс». Им приходится учиться управлять своими эмоциями и использовать свои способности во благо. Вместе с тем, каждый из них пережил страшные события в своей жизни, воспоминания о которых не оставляют их в покое. Таким образом, подросткам придется не просто научиться контролировать свой нрав, а и искупить свои прошлые грехи.