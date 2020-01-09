«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Ранее «Холоп» стал тринадцатым российским проектом, преодолевшим в прокате отметку в 1 млрд рублей (около 15 миллионов евро). Картина Шипенко появилась в кинотеатрах 26 декабря 2019 года и за первый уик-энд собрала 5 миллионов евро. На второй неделе благодаря высоким зрительским оценкам и хорошему сарафану касса составила около 19 миллионов евро. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость — 101 человек на сеанс.