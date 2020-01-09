ТРЕЙЛЕР ⟩ «Кукла 2: Брамс»: он следит за каждым вашим шагом

Последняя полнометражная работа с участием Кэти Холмс вышла три года назад. И вот, к радости поклонников, актриса вернулась к работе в кино — вчера в сети появился первый трейлер фильма ужасов «Кукла 2: Брамс» (Brahms: The Boy II).

ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

По сценарию картины молодая семья переезжает в особняк Хилшир, который хранит в себе страшную тайну. Когда сын героини Холмс находит во дворе дома огромную куклу, которая становится ему настоящим другом, жизнь семейства превращается в кошмар.

Помимо Холмс, в картине также снялись Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ральф Айнесон и другие актеры.

Фильм стал продолжением вышедшей в 2015 году картины "Кукла" (The Boy). Правда, тогда актерский состав был совсем другим. Режиссером обеих частей выступил Уильям Брент Белл.

Мировая премьера фильма запланирована на 19 февраля этого года.