ТРЕЙЛЕР ⟩ «Кукла 2: Брамс»: он следит за каждым вашим шагом

Благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную комнату.
Последняя полнометражная работа с участием Кэти Холмс вышла три года назад. И вот, к радости поклонников, актриса вернулась к работе в кино — вчера в сети появился первый трейлер фильма ужасов «Кукла 2: Брамс» (Brahms: The Boy II).
По сценарию картины молодая семья переезжает в особняк Хилшир, который хранит в себе страшную тайну. Когда сын героини Холмс находит во дворе дома огромную куклу, которая становится ему настоящим другом, жизнь семейства превращается в кошмар.
Помимо Холмс, в картине также снялись Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Ральф Айнесон и другие актеры.
Фильм стал продолжением вышедшей в 2015 году картины "Кукла" (The Boy). Правда, тогда актерский состав был совсем другим. Режиссером обеих частей выступил Уильям Брент Белл.
Мировая премьера фильма запланирована на 19 февраля этого года.
А вот эстонский зритель увидит фильм на больших экранах кинотеатров сети Apollo Kino уже 21 февраля! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!