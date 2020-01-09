В КИНО УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ Какие фильмы стоит посмотреть на больших экранах на этой неделе

1917

1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?

Как босс

Лучшие подруги Миа и Мел живут в своё удовольствие, управляя собственной косметической компанией, которую создали с нуля. К сожалению, они по уши в долгах, но вблизи перспектива предложения выкупа от титана отрасли Клэр Луны, что ставит под угрозу дружбу девушек.

Рай Марии

История проповедницы Марии Окерблум, совершившей несколько жестоких преступлений в Финляндии. Она была заключена под стражу, но сбежала из тюрьмы и воссоединилась с последователями своего учения. В этот момент ей был брошен вызов со стороны самых юных участниц секты.

Вторжение

Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба.

Проклятие

После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

Кролик Джоджо

Неловкий и нескладный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, пытается найти своё место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребёнок сам придумывает себе проблемы. В надежде получить замену пропавшего отца мальчик придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Хороший лжец