В КИНО УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ Какие фильмы стоит посмотреть на больших экранах на этой неделе

Чем порадует киноманов Эстонии эта неделя? Портал Kinozal.ee представляет свой рейтинг фильмов, которые обязательно нужно посмотреть на больших экранах, если вы не сделали этого раньше!
1917
1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем?
Как босс
Лучшие подруги Миа и Мел живут в своё удовольствие, управляя собственной косметической компанией, которую создали с нуля. К сожалению, они по уши в долгах, но вблизи перспектива предложения выкупа от титана отрасли Клэр Луны, что ставит под угрозу дружбу девушек.
Рай Марии
История проповедницы Марии Окерблум, совершившей несколько жестоких преступлений в Финляндии. Она была заключена под стражу, но сбежала из тюрьмы и воссоединилась с последователями своего учения. В этот момент ей был брошен вызов со стороны самых юных участниц секты.
Вторжение
Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба.
Проклятие
После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.
Кролик Джоджо
Неловкий и нескладный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, пытается найти своё место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребёнок сам придумывает себе проблемы. В надежде получить замену пропавшего отца мальчик придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.
Хороший лжец
Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти МакЛиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.