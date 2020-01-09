Леонардо Ди Каприо спас утопающего на Карибах

Леонардо Ди Каприо, как известно, не только прекрасный актер, но и хороший человек, вкладывающий массу сил и средств в защиту окружающей среды, пишет Экспресс газета.
Многие, правда считают, что все это – не более чем показуха ради собственного имиджа, но на днях артист доказал, что это не так, и что он охотно готов спасать не только вымирающих животных, но и попавших в беду людей.
Эта история произошла в Карибском море, где обладатель «Оскара» совершал прогулку на яхте в компании друзей и возлюбленной Камилы Морроне. Отдых шел своим чередом, когда внезапно на связь с судном вышел капитан одного из находившихся неподалеку круизных кораблей и сообщил, что один из его пассажиров, 24-летний француз, упился до такого состояния, что вывалился за борт.
Когда парня хватились, а экипаж разобрался, что с ним произошло, лайнер уже ушел далеко от места происшествия, и растерянный капитан признался, что понятия не имеет, где искать незадачливого туриста.
К чести Ди Каприо, он сразу же согласился помочь – и уже скоро они с приятелями разглядели в волнах возле острова Саба человеческую фигуру и поспешили на выручку. К счастью, бедолага-француз оказался жив и здоров, хотя пробыл в воде порядка 11-и часов. Его отогрели, одели, накормили и передали береговой охране, сообщает британское издание The Sun.