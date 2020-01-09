Леонардо Ди Каприо спас утопающего на Карибах

Многие, правда считают, что все это – не более чем показуха ради собственного имиджа, но на днях артист доказал, что это не так, и что он охотно готов спасать не только вымирающих животных, но и попавших в беду людей.

Эта история произошла в Карибском море, где обладатель «Оскара» совершал прогулку на яхте в компании друзей и возлюбленной Камилы Морроне. Отдых шел своим чередом, когда внезапно на связь с судном вышел капитан одного из находившихся неподалеку круизных кораблей и сообщил, что один из его пассажиров, 24-летний француз, упился до такого состояния, что вывалился за борт.

Когда парня хватились, а экипаж разобрался, что с ним произошло, лайнер уже ушел далеко от места происшествия, и растерянный капитан признался, что понятия не имеет, где искать незадачливого туриста.