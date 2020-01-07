Вт, 7.01.2020
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«Скуби-Ду» возвращается: смотри первый трейлер нового мультфильма

Scoob! (2020)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги!

Студия Warner Bros. Pictures поделилась дебютным трейлером грядущего мультфильма "Скуби-Ду". Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор – попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный "собакалипсис". Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу более эпичную, чем кто-либо только мог представить.

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